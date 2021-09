Seit dem 23. August gilt in Thüringen ein neues Frühwarnsystem. Demnach sind für Auflagen in den Kreisen und kreisfreien Städten neben den Infektionszahlen auch die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern entscheidend. Steigen die Werte über eine Basisstufe, gelten bis zu drei Warnstufen nach einem Ampelsystem.