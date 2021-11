Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen lehnt 2G-Regeln in Gastgewerbe und Einzelhandel ab. Eine solche Pflicht würde ein Drittel der Thüringer vom Gaststätten- oder Friseurbesuch ausschließen. Die schon jetzt stark angeschlagenen Betriebe würden so erneut enorme Verluste verbuchen. Die Kammer plädiert stattdessen für eine Testpflicht für alle - unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus.

Eine Woche nach Schulbeginn sollen an den Thüringer Schulen jetzt wieder ausreichend Tests vorhanden sein. Wie das Bildungsministerium mitteilte, hat das Deutsche Rote Kreuz die fehlenden Tests am Montag an die Schulen ausgeliefert. Am Montag und in der Vorwoche hatten Tests an den Schulen gefehlt.