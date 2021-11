Die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte in Deutschland haben angesichts der Corona-Krise eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen gefordert. So solle der Bund verpflichtende Impfungen für Beschäftigte in pädagogischen, medizinischen und Pflegeberufen per Gesetz festschreiben, sagte der Präsident des Deutschen Städtetags, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), im Vorfeld der Hauptversammlung in Erfurt. Wem kleine Kinder, schwer kranke oder pflegebedürftige Menschen anvertraut sind - der müsse gegen das Corona-Virus geschützt sein, stellte Jung klar. Andernfalls würden die Konsequenzen der Epidemie auf die Schwächsten abgewälzt. Am Montag hatte sich bereits Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) für eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen ausgeprochen.