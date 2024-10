Der vom BSW im Thüringer Landtag beantragte Corona-Untersuchungsausschuss soll unter anderem mögliche Behörden-Willkür während der Pandemie aufzeigen. "Wir haben uns natürlich gesellschaftlich an vielen versündigt", sagte BSW-Fraktionschefin Katja Wolf am Freitag bei der Vorstellung ihrer Pläne für den Untersuchungsausschus. Doch man wolle sich nicht als Richter aufspielen, sondern strebe eine Aufarbeitung an und wolle aus vermeidbaren Fehlern lernen.