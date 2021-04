Der Nordhäuser Modellversuch zur Öffnung von Einzelhandel und Museen in der Corona-Pandemie endet am Freitagabend - nach zehn Tagen. Der Landkreis hat damit als zweite Thüringer Kommune nach Weimar ein Konzept umgesetzt, mit dem getestet werden sollte, ob solche Öffnungen - verbunden mit Tests und Auflagen - vertretbar sind. Voraussetzung zum Shopping etwa in Bekleidungsläden war unter anderem ein tagesaktuelles negatives Corona-Testergebnis. Nach dem Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz schloss sich eine weitere Verlängerung in dem Landkreis in Nordthüringen aus.