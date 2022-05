Von November 2020 bis April 2021 zählte die Polizei knapp 146.000 Geschwindigkeitsverstöße. Von November 2021 - also seit Start des neuen Bußgeldkatalogs - bis April 2022 waren es mehr als 164.000. Einen Rückgang gab es nur beim Halten und Parken um etwa zehn Prozent.

Es fließen in die Einnahmen-Statistik unter anderem noch ein:

Warum die Zahlen so stark gestiegen sind, kann die Polizei eigenen Angaben nach nur vermuten. So könne es sein, dass in der Hoch-Zeit der Pandemie insgesamt weniger Verkehr auf den Straßen war.