In Thüringen starten am Montag die Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19. Sie werden landesweit in verschiedenen Impfstellen angeboten. In einem Pflegeheim in Eisenach ist zudem ein mobiles Impfteam im Einsatz. Die Einrichtung ist das erste Heim landesweit, in dem Bewohnerinnen und Bewohner eine Auffrischungsimpfung erhalten können.