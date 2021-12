Jeder zweite Covid-Patient, sagt Thomas Eckermann, der zu ihnen auf die Intensivstation komme, sterbe - trotz Maximaltherapie. Die Erkrankung sei heimtückisch. Die Patienten würden beatmet, hochdosiert mit Medikamenten behandelt, ständig umgelagert. Teilweise sei das erfolgreich, die Atemprobleme würden sich bessern. Doch dann würden die Organe versagen, Niere, Herz und Leber.

Wo man grad dachte, mit der Luft wird es jetzt besser. Dem Patienten geht es besser, und dann ist er sechs Stunden später tot und man konnte nichts machen. Das ist etwas, was auch das Personal sowohl das ärztliche als eben auch das Pflegepersonal emotional stark belastet. Thomas Eckermann

Covid-19: Organe versagen

Grund dafür sind vor allem Umbauvorgänge bei Covid-Patienten. In den kleinen Gefäßen bildet sich vermehrt Bindegewebe. Der Sauerstoff kommt schlechter von der Lunge in die Transportgefäße und somit zu den Organen. In den Organen treten vermehrt Blutgerinnsel auf, die Gefäße verstopfen, die Organe versagen. Diese Komplikationen, so erklärt Thomas Eckermann, die bei Covid-Patienten zusätzlich zum Lungenumbau entstünden, machten die Krankheit so gefährlich.

Längst nicht jeder Covid-Patient landet auf einer Intensivstation. Unter fünf Erkrankten entwickele etwa ein Patient schwere, kritische Symptome. In der ITS in Hildburghausen seien bislang 57 Patienten mit Covid-Erkrankung behandelt worden.