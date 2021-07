In Thüringen liegen die Corona-Inzidenzen am Mittwoch in fünf Landkreisen - Nordhausen, Ilm-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Holzland-Kreis und Greiz - und in der Stadt Suhl bei Null. Im Eichsfeld ist der Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 22 landesweit aktuell am höchsten. Die gestiegene Inzidenz im Eichsfeld geht offenbar auf zwei größere Infektionsherde zurück. Wie das Gesundheitsamt MDR THÜRINGEN sagte, ermittelte die Behörde ein Cluster in einem regionalen Unternehmen und in einem Wohngebiet.