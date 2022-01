Die Stadt Jena setzt ihre Aktion "Impfen vor Ort" an diesem Wochenende fort. Wie die Stadtverwaltung ankündigt, steuern die mobilen Impfteams sieben Ortsteile an. Am Samstagvormittag wird im Feuerwehrvereinshaus in Lützeroda geimpft, am Mittag im Gemeindehaus Cospeda und danach in Isserstedt. Am Sonntag sind die Ziele Drackendorf, Ziegenhain, Wenigenjena und Jenaprießnitz. Impfwillige benötigen keinen Termin.