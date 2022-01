Angesichts der geplanten Impfpflicht im Gesundheits-und Pflegebereich warnen die großen Träger in Thüringen vor Personal-Engpässen. Von Mitte März an müssen alle Mitarbeiter in der Branche vollständig geimpft sein. Wie Frieder Weigmann von der Diakonie Mitteldeutschland MDR THÜRINGEN mitteilte, sei fraglich, ob die Pflege in den rund 200 Diakonie-Einrichtungen im Land dann noch gewährleistet werden kann. Auch in den 150 Pflegeheimen und -stellen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) könne es kritisch werden. 14 Prozent der Mitarbeiter seien hier noch nicht geimpft, so die Awo.