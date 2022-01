An unangemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Politik haben sich am Montagabend in Thüringen rund 22.900 Menschen beteiligt. Die Polizei sprach von rechtswidrigen Aufzügen in rund 90 Orten. Schwerpunkt waren die Regionen Ostthüringen mit dem Raum Gera und Westthüringen in und um Gotha mit jeweils rund 4.500 Teilnehmern. Bis zum Abend habe es keine größeren Auseinandersetzungen gegeben, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion.