Wieder Demos gegen Corona-Politik - und Gegendemos

Im ganzen Bundesland haben am Montagabend wieder Tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Zu den meist unangemeldeten Protesten kamen in Gera etwa 3.000 Menschen, in Altenburg und Saalfeld zählte die Polizei je rund 1.500 Teilnehmer. In Meiningen kamen laut Polizei rund 1.100 Teilnehmer zusammen. Rund 650 Teilnehmer versammelten sich in Hildburghausen.

In Ilmenau kamen etwa 800 Teilnehmer zu einem nicht angemeldeten Protestmarsch. Unter dem Motto "Lieber schräg tanzen als Querdenken" kamen zu einer angemeldeten Gegendemonstration auf dem Marktplatz knapp 100 Menschen. Auch in Jena nahmen mehrere hundert Menschen an Gegenprotesten teil.

In Ilmenau versammelten sich am Montagabend knapp 100 Gegendemonstranten - die Veranstaltung war angemeldet. Bildrechte: MDR/News5

Laut Polizei wurden 30 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und 16 Strafanzeigen gestellt. In Weimar wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Landesweit waren nach Polizeiangaben 23.000 Menschen bei etwa 85 Versammlungen auf der Straße.

Thüringer CDU-Fraktion will deutliche Öffnungsschritte

Die CDU-Landtagsfraktion plädiert für weitere Öffnungsschritte. Die Corona-Regeln sollten ausgedünnt und vereinfacht werden, heißt es in einem Positionspapier der Oppositionsfraktion im Thüringer Landtag. "Ziel muss sein, bis Mitte März die weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens zurückzunehmen", sagte CDU-Fraktionschef Mario Voigt. Bund und Länder wollen an diesem Mittwoch die Lage beraten. Dabei soll es auch um Öffnungsschritte gehen.

Statt einer Vielzahl an Regeln sollte laut Voigt gelten: Abstand halten, in Innenräumen Maske tragen und die 3G-Regel dort anwenden, wo keine Masken getragen und Abstände eingehalten werden können. In diesen Bereichen hätten dann weiterhin nur Geimpfte, Genesene sowie Getestete Zutritt. Voigt erklärte, mit der Omikron-Variante habe die Corona-Pandemie eine neue Phase erreicht. Eine erneute Überlastung des Gesundheitssystems sei laut CDU-Fraktion nicht zu erwarten.