Laut Divi-Intensivregister waren am Dienstagvormittag 8,8 Prozent der Intensivbetten im Freistaat mit Covid-19-Patienten belegt. Stärkere Einschränkungen in Regionen ab einer 1.500er Inzidenz greifen dann, wenn dieser landesweite Wert auch über 12 steigt. Das gilt auch, wenn dort die lokale Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der wöchentlichen Klinikeinweisungen je 100.000 Einwohner - bei über 12 liegt. Am Dienstag war das laut Gesundheitsministerium in Suhl (33,0) im Wartburgkreis (15,0), im Landkreis Hildburghausen (14,4) und im Eichsfeld (12,1) der Fall.