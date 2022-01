Protestaktionen Etwa 26.500 Menschen bei Demos für und gegen Corona-Politik in Thüringen

Erneut haben in vielen Thüringer Orten Menschen für und gegen die Corona-Politik in Deutschland protestiert. Die Polizei sprach am Montagmorgen von etwa 26.500 Teilnehmern. Über 400 Personalien seien aufgenommen worden, dabei sei es mehrfach gelungen, Personen als Verantwortliche für die nicht angemeldeten Proteste zu identifizieren, so die Polizei.