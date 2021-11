In Thüringen haben sich am Wochenende in mehreren Städten hunderte Menschen zu unangemeldeten Corona-Protesten versammelt. In Greiz kamen nach Polizeiangaben am Samstagabend rund 800 Teilnehmer zum Teil mit Fackeln zu einem stillen Protest zusammen. Ebenfalls friedlich demonstrierten 130 Corona-Gegner in Sondershausen. Weniger friedlich verlief ein "Spaziergang" mit 600 Menschen in Eisenach. Die Polizei sprach Platzverweise aus, setzte Tränengas ein und nahm sechs Anzeigen wegen Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf.