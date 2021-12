In Thüringen haben am Montagabend mehr als 10.000 Menschen gegen die Corona-Regeln protestiert. Wie ein Sprecher der Polizei in Erfurt sagte, waren die Proteste nicht angemeldet. Die Menschen hätten sich über die sozialen Medien verabredet und seien einfach losgelaufen.

Mit 2.000 Menschen sind in Gera die meisten Menschen auf die Straße gegangen. In Altenburg waren es den Angaben zufolge rund 1.600, in Arnstadt und Gotha jeweils 800, in Eisenach und Bad Salzungen jeweils 600 und in Erfurt etwa 350. Proteste gab es unter anderem auch in Ilmenau und Jena.