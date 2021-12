In Thüringen sind Montagabend Tausende Menschen aus Protest gegen die Corona-Politik auf den Straßen unterwegs gewesen. Schwerpunkt war laut Polizei Ostthüringen. Die größten Demonstrationszüge gab es demnach in Gera mit 4.000 und in Altenburg mit 1.300 Teilnehmern. Jeweils 500 bis 600 Menschen versammelten sich in Saalfeld, Hermsdorf und Jena. Auch in Stadtilm zogen 700 Menschen durch die Straßen. Sonst blieb es laut Polizei in Südthüringen überschaubar. Die größte Demonstration in Westthüringen war die in Gotha mit 700 Teilnehmern. In Erfurt und Nordhausen versammelten sich jeweils etwa 400 Menschen.