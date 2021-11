Die Landesregierung berät am Dienstag darüber, in welchen Bereichen künftig nur noch geimpfte und von Covid-19 genesene Menschen Zugang haben sollen. Das Ergebnis wird Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) gegen 13 Uhr in einer Pressekonferenz vorstellen. Zunächst war diskutiert worden, die sogenannte 2G-Regelung unter anderem für die Gastronomie, für Beherbergungsbetriebe und den Freizeitbereich, also zum Beispiel Schwimmhallen und Saunen, einzuführen.