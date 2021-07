Die Zufriedenheit der Deutschen mit der Demokratie hat sich in der Corona-Pandemie kaum verändert. Zu dieser Einschätzung kommt der Forscher Elmar Brähler von der Universität Leipzig im Interview mit MDR THÜRINGEN anhand von aktuellen Befragungen. So sei die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie in den neuen Bundesländern zwar weiter deutlich geringer als in den alten Ländern. Sie habe in den vergangenen Jahren allerdings eher zugenommen.