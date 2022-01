In Thüringen sind nach Angaben der Polizei am Montagabend mehr als 20.000 Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straßen gegangen. Die meisten Demonstranten zählten die Beamten mit 4.000 in Gera. In Nordhausen demonstrierten rund 1.000 Menschen. Auch in Bad Frankenhausen, Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis versammelten sich Menschen, um gegen Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht zu demonstrieren. Nach Angaben der Polizei waren es in Nordthüringen insgesamt etwa 1.500 Menschen. Damit hat sich die Zahl der Teilnehmer in Nordthüringen seit Jahresende verdoppelt. In etlichen Thüringer Städten gab es aber auch angemeldete Gegendemonstrationen.