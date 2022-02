Gewerkschaft beklagt: Keine Corona-Prämie für pensionierte Polizisten

Der Thüringer Landesverband der Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält es für ungerecht, dass pensionierte Polizisten keine Corona-Prämie erhalten sollen. "Versorgungsempfänger dürfen nicht von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt werden", teilte die Thüringer GdP am Montag in Erfurt mit. Hintergrund ist eine Tarifregelung, nach der unter anderem Polizisten Ende März eine steuerfreie Corona-Prämie in Höhe von 1.300 Euro ausgezahlt werden soll. Nach Angaben des Thüringer Finanzministeriums ist die Prämie eine Abmilderung der zusätzlichen Belastungen während der Corona-Pandemie. Pensionierte Polizisten hätten diese Belastung nicht gehabt, auch in den anderen Bundesländern werde das so wie in Thüringen gehandhabt.

FDP fordert Ende der Corona-Beschränkungen

Die FDP-Gruppe im Thüringer Landtag hat ein schnelles Ende der Corona-Beschränkungen in Thüringen gefordert. Die Menschen wollten endlich wieder leben und nicht immer nur Durchhalte-Parolen hören, sagte ihr Gruppensprecher Thomas Kemmerich. Der Charakter der Pandemie habe sich maßgeblich verändert. Das zeige sich insbesondere auf den Intensivstationen. Dort sei die Zahl der Corona-Patienten trotz steigender Inzidenzen auf ein unkritisches Niveau gesunken. Laut Kemmerich soll der Schutz vor Coronainfektionen jedoch weiterhin dort greifen, wo besonders gefährdete Menschen leben, vor allem in Pflegeheimen. Thomas Kemmerich führt die FDP-Gruppe im Thüringer Landtag. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Oberhof | Rodelbahn und Funpark öffnen mit 3G

Seit Beginn der Woche hat der Winterfunpark und die Naturrodelbahn in Oberhof wieder unter 3-Regeln geöffnet. Das erlaubt die geänderte Landesverordnung. Demnach haben neben Geimpften und Genesenen auch nicht geimpfte Besucher mit einem negativen Coronatest Zutritt. Der Winterfunpark und die Rodelbahn sind immer von Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Oberhofer Naturrodelbahn (Archivbild) Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Bad Liebenstein | Bürgermeister und Klinik-Chefs kritisieren Impfpflicht

In Bad Liebenstein kritisieren Bürgermeister und Klinik-Chefs die Impfpflicht für medizinische Einrichtungen. In einer gemeinsamen Mitteilung fordern sie die Landes- und Bundesregierung zur Umkehr auf. In der Kurstadt gibt es drei Reha-Kliniken mit rund 1.100 Beschäftigten. Die Impfquote in den Häusern sei überdurchschnittlich hoch, heißt es, aber keine Klinik könne auf Personal verzichten. Bürgermeister Michael Brodführer (CDU) sagte, selbst ein Aufschub der Impfpflicht für die Branche werde die grundsätzliche Frage des ohnehin bestehenden Personalmangels nicht lösen.

Saale-Holzland-Kreis | Keine Lockerungen trotz Warnstufe 2

Der Saale-Holzland-Kreis verzichtet vorerst auf mehr Lockerungen der Corona-Regeln. Wie das Landratsamt mitteilt, hat sich der Corona-Koordinierungsstab trotz Warnstufe 2 dagegen ausgesprochen. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 1.000 habe der Kreis die höchste Inzidenz in Thüringen. Zudem gebe es zahlreiche Ausbrüche in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen. Zum jetzigen Zeitpunkt werde mit weiter steigenden Fallzahlen gerechnet, teilte Amtsärztin Kathrin Malcherek mit. Die hohe Zahl an Infektionen beeinträchtige mittlerweile auch viele Unternehmen, wie zum Beispiel das Busunternehmen JES. Dort gelte bereits jetzt wegen coronabedingter Personalengpässe der Ferienfahrplan.