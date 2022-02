Nun hat die Corona-Zeit bei jedem Spuren hinterlassen, wir sind genervt, wollen irgendwohin mit unserem Frust und dank der sozialen Netzwerke geht jeder Demo-Termin schnell viral. In den meisten kleinen Orten ist ohnehin selten etwas los, seit Corona schon gar nicht. Wenn dann noch thematische Schwerpunkte gesetzt werden und die Verbreitung der Termine zum Beispiel in den Kreisen des medizinischen Personals geschieht, so wie kürzlich in Erfurt, ist natürlich klar, dass sich dort reihenweise Gleichgesinnte treffen. Wer auch immer das losgetreten hat, kann sich entspannt zurücklehnen.