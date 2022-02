"Wir sind ganz normale Leute!" Das sind Sätze, die in diesen Tagen auf vielen Demonstrationen zu hören sind. Dass dies keine angemeldeten Demonstrationen sind, ist nicht überraschend. Die Termine kreisen einfach in den Chatgruppen, werden geteilt und weitergeleitet. Die Initiatoren bleiben in vielen Fällen völlig im Dunkeln. Doch wie kommen die Termine eigentlich zustande? Die Quelle der meisten Termine ist eine Website, die nicht auf .de oder .com endet, sondern auf .top. Seit 18.Mai 2020 ist die Seite online, zuvor wurden – in den Anfängen der Corona-Demonstrationen – Terminlisten von den gleichen Personen (erkennbar u.a. an den Mailadressen) über githubusercontent.com erstellt, stets verbunden mit der Bitte um Spenden.