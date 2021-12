Thüringen Rund 2.900 Teilnehmer bei Demonstrationen gegen Anti-Corona-Maßnahmen

In Thüringen haben am Sonntag rund 2.900 Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert. Die Polizei sprach von insgesamt 17 Demonstrationen in mehreren Städten. Davon seien nur drei angemeldet gewesen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Montag. In Gotha demonstrierten etwa 800 Menschen am Sonntagabend. Bildrechte: MDR/Wichmann TV

Die meisten Menschen versammelten sich in Eisenach (rund 900) und Gotha (rund 800). Beim Einsatz in Gotha wurden nach Angaben der Polizei am Sonntagabend fünf Polizisten leicht verletzt. Details dazu wurden bis Montagmorgen nicht genannt. Ein Polizeisprecher sagte am Sonntagabend, bei einer Ansammlung am Altstadtforum seien von etwa 150 Personen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz die Personalien festgestellt worden. Demonstranten in Gotha werden Polizeibeamten zur Personalien-Feststellung geführt. Bildrechte: MDR/Wichmann TV