Noch gibt es sie, die kostenlosen Corona-Tests für alle. Doch ab 11. Oktober ist damit für die Normalbevölkerung Schluss. Damit müssen auch die Studenten zum Semesterbeginn teils tief in die Tasche greifen. Denn dann müssen sie ihre Corona-Tests selbst bezahlen, wie eine Umfrage von MDR THÜRINGEN an den Hochschulen ergeben hat. Weder die Hochschulen noch das Land Thüringen übernehmen die Kosten dafür. Hintergrund ist die 3G-Regel, wonach nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt zu Präsenzveranstaltungen haben.

Sollten Studenten also nicht geimpft oder genesen sein, könnte es bald teuer für sie werden. Mindestens zweimal pro Woche müssen sich die Studenten dann künftig testen, um an Präsenzveranstaltungen teilnehmen zu können. Noch ist unklar, wie hoch die Kosten für Studenten sind. Im günstigsten Fall fällt pro Test ein Euro an. So zum Beispiel an der Fachhochschule Erfurt. Dort verkauft das Studierendenwerk Thüringen am Standort Altonaer Straße ab dem heutigen Montag zertifizierte Selbsttests zum Preis von einem Euro. Getestet wird dann vor Ort unter Aufsicht. Die Hochschulen richten dafür Testzentren ein, überwachen die Tests und stellen im Anschluss eine Bescheinigung über das Ergebnis aus.