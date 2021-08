Für den Start im September soll die Zahl der mobilen Impfteams der Sprecherin zufolge von 15 auf 25 aufgestockt werden. Sie sollen vor allem in Einrichtungen für Pflege und Eingliederungshilfe Angebote für die so genannten Booster-Impfungen machen. Niedergelassene Ärzte sollen die Dritt-Impfungen beispielsweise bei Menschen mit Immunschwächen abdecken. Voraussetzung für die Auffrischungsimpfung ist, dass die letzte Injektion mindestens sechs Monate her ist.