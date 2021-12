11.12.2021 Corona-News: Erstmals mehr als 50.000 aktive Corona-Fälle in Thüringen

+++ Erfurter Professorin Betsch zusammen mit Virologen Drosten in Corona-Expertenrat der Bundesregierung +++ Jena schließt städtische Kultureinrichtungen +++ Gotha verschärft Regeln +++ Stadtrat Jena: Grüne gegen vorschnelle Schließungen von Kitas und Schulen +++ Scharfe Kritik an Personalsituation in Kita in Kirchheim (Ilm-Kreis) +++ Die Corona-News für Thüringen im Überblick +++