Die Stadtratsfraktion der Grünen in Jena wendet sich gegen ein vorschnelles Schließen von Kitas und Schulen angesichts der hohen Infektionszahlen bei Kindern. Vor einer solchen Entscheidung des Jenaer Krisenstabes sollten Experten aus Jugendhilfe und Bildung gehört werden, heißt es in einer Mitteilung. Es gehe darum, die Fehler in der ersten Corona-Welle mit langfristigen Folgeschäden nicht zu wiederholen und einen solchen Schritt sorgfältig abzuwägen. Solange in den Gruppen und Klassen nur wenige positive Tests vorliegen, sei die Strategie, nicht ganze Kitas und Schulen zu schließen, ein Segen für die Kinder. Sie benötigten die Tagesstruktur und hätten ein Recht auf Lernen, Spielen und den Kontakt mit Gleichaltrigen.