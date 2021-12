Etwa jeder dritte Thüringer sieht hinter der Corona-Pandemie eine Verschwörung. Das geht aus dem aktuellen Thüringen-Monitor hervor, den eine Wissenschaftlergruppe des Instituts für Politikwissenschaft der Uni Jena erstellt hat. Dabei wurden den insgesamt 1.110 befragten Männern und Frauen in Thüringen zwei Fragen vorgelegt, die den Glauben an Verschwörungstheorien zum Inhalt haben. Eine davon lautete, ob sie der Aussage zustimmen: "Es gibt geheime Organisationen, die während der Corona-Krise großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben." Die zweite bezieht sich auf die Behauptung, die Regierung habe die Bevölkerung in der Corona-Krise gezielt in Angst und Schrecken versetzt, um massive Grundrechtseinschränkungen durchsetzen zu können. Den beiden Fragen beziehungsweise Aussagen hätten jeweils ein Drittel der befragten Personen zugestimmt, heißt es in dem Monitor. Im Umkehrschluss lehnten jedoch zwei Drittel solche Theorien ab. Im Vergleich zu dem im vergangenen Jahr vorgelegten "Thüringen-Monitor" hat sich laut Verfassern der Anteil der Verschwörungsgläubigen jedoch kaum verändert.