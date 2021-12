Auch in Nordthüringen haben am Sonntag mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Regeln demonstriert. Die Polizei nahm nach Angaben des Einsatzleiters mehr als 30 Anzeigen auf. In Bad Langensalza waren etwa 350 Menschen auf der Straße, in Heiligenstadt etwa 150. Die meisten Demonstranten verzichteten auf Masken und Abstand, einige von ihnen gehören der sogenannten Reichsbürger-Szene an. Die Versammlungen waren nicht angemeldet. Die Polizei, die mit gut 50 Beamten im Einsatz war, sprach zahlreiche Platzverweise aus.