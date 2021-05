Corona-Infektionsschutzregeln Der erwartungsfrohe Blick auf die 100: Was ist Pfingsten in Thüringen erlaubt?

Bundesnotbremse und Thüringer Verordnung gelten auch über Pfingsten. Das heißt, in Landkreisen, in denen die 7-Tages-Inzidenz über 100 liegt, ändert sich nichts. Ein Haushalt, eine weitere Person sowie Geimpfte und Genesene dürfen sich treffen und es gilt die nächtliche Ausgangssperre. Spannend wird es in Regionen, die fünf Werktage in Folge die 100 unterschritten haben. Und dann geht einiges.