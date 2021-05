Den Thüringer Gesundheitsämtern sind mit Stand Samstag 10.748 aktive, nachgewiesene Corona-Fälle bekannt. Das sind 410 mehr als am gestrigen Freitag und 638 aktive Fälle weniger als vor zwei Wochen. Von 19 weiteren nachweislich Infizierten wurde der Tod bekannt. 180 Covid-19-Erkrankte werden derzeit in Thüringen intensivmedizinisch versorgt.

Die Thüringer Regionen mit den laut RKI höchsten Inzidenzen sind der Saale-Orla-Kreis mit 421, die Stadt Gera mit 303 und Suhl mit 296. Die für Schulschließungen relevante Schwelle von 165 unterschreiten in Thüringen am Samstag acht Thüringer Kreise und kreisfreie Städte. In Eisenach, Erfurt und Weimar können bei anhaltend niedriger Inzidenz voraussichtlich am Donnerstag wieder die Schulen öffnen.