Von diesem Montag an fahren in Jena und im Saale-Holzland-Kreis weniger Busse. Wegen der angespannten Corona-Lage fehle es an Personal, teilte die JES Verkehrsgesellschaft auf ihren Internetseiten mit. Fehlende Kinderbetreuung, Krankheitsfälle und Quarantäne-Anordnungen haben demnach zu den Engpässen geführt.