Das DRK will die Testkapazitäten im gesamten Landkreis Greiz wieder hochfahren. Der Kreisverband Greiz bietet in dieser Woche deshalb wieder kostenfreie Corona-Schnelltests an. Diese werden von Donnerstag bis Samstag vorerst in den DRK-Häusern in Münchenbernsdorf, Greiz, Zeulenroda und Ronneburg angeboten. Wie Ulli Schäfer vom DRK-Kreisverband MDR Thüringen sagte, soll in Weida in den nächsten Tagen dauerhaft ein Testzentrum eingerichtet werden. Den Bürgern wird wöchentlich ein kostenfreier Schnelltest angeboten. Dieser ist 24 Stunden gültig. Falls der Test positiv ausfällt, wird sofort ein PCR-Test gemacht und im Labor ausgewertet, so das DRK.