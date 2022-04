Gegenwärtig lähmten die hohen Infektionszahlen die Situation in den Betrieben. Und das lege sich wiederum aufs Geschäft. Sorgen würde ihm die "sehr, sehr angespannte betriebswirtschaftliche Situation" bereiten. Rücklagen seien aufgebraucht, die Betriebskosten vor allem für Energie und Sprit seien "exorbitant" in die Höhe geschnellt. Die staatlichen Hilfen würden auslaufen.

Zusätzlich gebe es einen neuen Tarifabschluss für die Mitarbeiter der Branche. Die Unternehmen müssten jetzt "einfach mal dazu kommen, Geschäft zu machen". Schließlich gebe es ja schon das nächste Corona-Szenario für den kommenden Herbst - und aktuell den Krieg in der Ukraine. Dabei sei der vergangene Winter wieder schwierig gewesen. Das Weihnachtsgeschäft sei durch Corona "nahezu pulverisiert" worden. Immerhin seien die Leute in den Winterferien gereist .

Trotzdem gebe es weiter große Fragezeichen - besonders für Aufträge von Firmen. Wie die Pandemie sich letztlich auf das Überleben der vielen Gastro- und Hotelbetriebe in Thüringen auswirken werde, wisse er nicht, sagt Ellinger. Doch bislang sei die Anzahl seit Corona-Beginn nur leicht gesunken. Die meisten Thüringer Betriebe lägen in Familienhand. Ein Teil würde Nachfolger suchen, doch das wäre auch ohne Corona so gewesen.