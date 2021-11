Zeitiger als geplant 2G ab nächster Woche: Thüringen will Corona-Regeln verschärfen

2G soll in Thüringen früher gelten als geplant - der Beschluss dazu soll am kommenden Dienstag fallen, die Verordnung am Donnerstag in Kraft treten. Möglicherweise wird 2G auch auf den Einzelhandel ausgeweitet. Kritik kommt aus der Wirtschaft: Es gebe zu viele offene Fragen.