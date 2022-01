Pandemie FDP und AfD fordern Ende der 2G-Regel in Bekleidungsgeschäften

Zutritt nur für Geimpfte und Genesene: Nach aktueller Corona-Verordnung in Thüringen gilt in Textilgeschäften die 2G-Regel. In Bayern und Niedersachen hatten Gerichte dies in ihren Ländern gekippt. Für Thüringen fordern nun zwei Oppositionsparteien das Ende von 2G in Bekleidungsgeschäften.