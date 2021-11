Die Stadt Jena will ihre älteren Bürger mit Briefen an eine Auffrischungsimpfung erinnern. Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die über 60 Jahre alt sind, sollen in den kommenden Tagen per Post ein Erinnerungsschreiben erhalten, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Mit Stand vom Freitag lag der Anteil der Booster-Impfungen im Freistaat bei 5,2 Prozent. Seit Anfang November können sich in Thüringen alle, für die ein Corona-Impfstoff zugelassen ist, unabhängig vom Alter eine solche Booster-Impfung abholen. Dafür werden unter anderem Termine in den Impfstellen des Landes vergeben.