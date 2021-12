Momentan würden rund 30 Mitarbeiter auf dem Weimarer Gesundheitsamt arbeiten. Die Stadt habe sich sehr bemüht, qualifizierte Leute zu finden. Als nächstes solle die Bundeswehr mithelfen. "Trotzdem muss man ganz einfach sagen, die Inzidenz ist so wahnsinnig hoch, dass wir im Moment gar nicht sagen könnten, wie viel Personal man eigentlich zuführen müsste", so Oberbeck.



Der Bedarf sei einfach riesig: Infektionsketten, Kontaktpersonen könnten somit nicht vollständig erfasst werden. So konzentriert sich das Amt auf die besonders verletzlichen Gruppen - auf die Menschen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern sowie auf Schulen oder Kindergärten.



Ohnehin würden viele infizierte Menschen nicht erfasst werden, sagt Isabelle Oberbeck: "Es gibt sicherlich eine extrem hohe Dunkelziffer." Die eigentlichen Zahlen von Infizierten - so viel sei klar - würden sehr viel höher liegen.