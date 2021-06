Corona - und dann? Optimismus im Einzelhandel: "Wir kommen über die Runden"

Der regionale Einzelhandel kann mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft schauen. Zu dieser Einschätzung gelangte der Präsident des Handelsverbands Thüringen, Arnold Senft, in einem Interview mit MDR THÜRINGEN. In den Zentren vieler Kleinstädte sei die Lage der Geschäfte aber nach wie vor schwierig, denn der Online-Handel sei nicht für jeden eine Option gewesen. Für die Wiederbelebung der Innenstädte müsse die Politik gemeinsam mit den Händlern Konzepte entwickeln.