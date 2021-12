Bei der Impfkampagne des Wartburgkreises haben sich in den ersten beiden Wochen knapp 3.300 Menschen gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Darunter waren etwa 180 Erstimpfungen. Das Landratsamt hat ein eigenes Impfzentrum in der Eisenacher Georgenstraße eingerichtet, Termine werden über die Homepage des Kreises vergeben. Außerdem reiste ein Impfteam durch den Landkreis. In der ersten Januarwoche kündigt das Landratsamt Impfaktionen in Treffurt und Vacha und in der darauffolgenden Woche in Gerstungen und Tiefenort an.