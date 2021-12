Finanzministerin Heike Taubert will den Hilfsfonds aufstocken.

Finanzministerin Heike Taubert will den Hilfsfonds aufstocken.

Finanzministerin Heike Taubert will den Hilfsfonds aufstocken. Bildrechte: dpa

Möglicherweise wird das aber nicht reichen, wenn die Pandemie andauern sollte. Nach Ansicht der Finanzministerin muss sich daher der Landtag im Zuge der Beratungen für den Haushalt 2022 darauf verständigen, was voraussichtlich benötigt wird.

Die Sitzung am Freitag war nach einem Eklat unterbrochen worden. Vorausgegangen war eine Debatte über einen Gesetzentwurf der CDU, mit dem die Eltern mehr Mitspracherechte für Kinder mit Förderbedarf bekommen sollen.

Thomas Hartung von der SPD warf der CDU vor, mit dem Gesetzentwurf bereits erreichte Ziele bei der Inklusion aufzugeben. Wenn die Union mit Faschisten und Nazis zusammenarbeiten wolle, werde es von Rot-Rot-Grün keine Unterstützung geben, sagte Hartung mit Anspielung auf die AfD, die ebenfalls die Inklusionsziele in Frage stellt.

Stefan Möller, AfD, lieferte sich mit anderen Abgeordneten ein Wortgefecht. Bildrechte: MDR THÜRINGEN

Landtagsvizepräsidentin Dorothea Marx rügte daraufhin die Verwendung der Worte "Faschisten" und "Nazis". Diese Worte wolle man im Landtag nicht verwenden. In der Folge kam zwischen Stefan Möller von der AfD und verschiedenen Abgeordneten der Linken zu einem Wortgefecht. Möller sagte dabei wörtlich in Richtung der Fraktion der Linken, "wer früher an der innerdeutschen Grenze Leute erschossen hat, der sollte die Fresse halten".