Insgesamt sind den Angaben zufolge in Thüringen rund 1,14 Milliarden Euro an Corona-Hilfen ausgezahlt und fast 100.000 Anträge bewilligt worden. Davon seien in mehr als 13.000 Fällen bislang rund 63 Millionen Euro zurückgefordert. Dem Wirtschaftsministerium zufolge haben viele Unternehmen auch freiwillig Geld zurücküberwiesen.