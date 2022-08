Ulf Bechstein hat eine Bierkneipe in Arnstadt. Für ihn hieß es am 18. März 2020: Nichts geht mehr. Auch er bekam in diesem Jahr Post von der Thüringer Aufbaubank und hat sich daraufhin an die für ihn zuständige Industrie- und Handelskammer Suhl gewandt. Dort wurde ihm - so wie vielen anderen - geholfen, die von der Aufbaubank gewünschten Angaben zu machen. Er muss jetzt die Corona-Soforthilfe des Bundes zurückzahlen. "So ein kleines bisschen verarscht komme ich mir schon vor. Wir sind fleißig, bemühen uns, unser Bestes zu geben. Und dann heißt es: Zahlen Sie bitte bis zum … den und den Betrag zurück."