Mehr als 1,1 Milliarden Euro sind während der drei Corona-Jahre seit 2020 als Finanzhilfe an die Thüringer Wirtschaft gezahlt worden. Das geht aus einer Bilanz hervor, die das Wirtschaftsministerium auf dpa-Anfrage in Erfurt vorlegte. Der Milliardenbetrag stammt aus Programmen von Bund und Land, mit denen vor allem kleine und mittelständische Firmen während der Pandemie stabilisiert werden sollten. Viele von ihnen erlitten während der Lockdowns massive Umsatzausfälle.

"Die Corona-Pandemie der letzten drei Jahre war eine schwere, geradezu existenzielle Belastung für große Teile unsere Wirtschaft", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). In dieser Situation sei es tatsächlich alternativlos gewesen, die Unternehmen massiv finanziell zu stützen. "Das hat irreparablen Schaden von unserer Wirtschaft abgewendet und viele betroffene Unternehmen ganz einfach vor dem Aus gerettet", sagte Tiefensee.

Dass Deutschland und Thüringen einigermaßen gut durch die Corona-Jahre gekommen seien, habe auch mit dem wirtschaftlichen Erfolg der letzten Jahrzehnte zu tun. "Nicht viele Länder weltweit hätten sich eine solche Unterstützung leisten können wie Deutschland es in dieser Krise konnte", so der SPD-Politiker. Er sprach von den umfangreichsten Wirtschaftshilfen in der Geschichte der Bundesrepublik.