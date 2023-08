In Thüringen müssen viele Kleinstunternehmen und Selbstständige die sogenannte Corona-Neustarthilfe zurückzahlen. Nach Angaben der Thüringer Aufbaubank wurden in den vergangenen zwei Jahre über 13.600 Anträge auf Neustarthilfe bewilligt. In bisher über 2.000 Fällen wurden die Unternehmer demnach dazu aufgefordert, das Geld zurückzugeben.