Die Hotels im Thüringer Wald sind in den Weihnachtsferien deutlich schlechter ausgelastet als normalerweise. Wie die Geschäftsführerin vom Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land, Bettina Aschenbrenner, MDR THÜRINGEN sagte, liegt das an den Corona-Regeln in den Landkreisen. Dadurch blieben viele Gäste aus.