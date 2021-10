Doch auf die Schnelle könnten die neuen Ausbildungskandidaten die Personallücke in Thüringen kaum schließen. Ellinger sagte, er wünsche sich sich mehr Flexibiliät beim Arbeitszeitgesetz. Es gebe durchaus Mitarbeiter, die längere Schichten arbeiten würden, die Unternehmer jedoch müssten sich an gesetzliche Regelungen halten. Beim anhaltenden Personalmangel seien sie dadurch oft gezwungen, ihre Öffnungszeiten zu reduzieren. Die Corona-Pandemie habe auch gezeigt, dass sich zwingende Fragen in der Wirtschaft auch "ganz leicht und ohne Bürokratie" lösen lassen, sagt der Dehoga-Chef. Das erhoffe er sich auch für die Zeit nach der Krise. Wir müssten in einigen Punkten einmal über uns nachdenken und manche Dinge, "die schon immer so waren", überdenken und über Bord werfen, so Ellinger.