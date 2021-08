Thüringen beteiligt sich wie andere Bundesländer an der Aktion zur Rückgabe ungenutzten Corona-Impfstoffs, um ihn anderen Ländern zur Verfügung zu stellen. 30.800 Dosen des Vakzins von Astrazeneca würden an den Bund zurückgegeben, sagte eine Sprecherin des Thüringer Gesundheitsministeriums am Dienstag. Die Vorräte seien noch bis zum 31. Oktober haltbar und könnten so in anderen Ländern mit Impfstoffmangel eingesetzt werden.